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Сегодня, 00:28

Колосков: «Поправка ФИФА поможет стабилизировать ситуацию на трансферном рынке»

Сергей Разин
корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение ФИФА продлить разрешение для легионеров приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Начнем с того, что многие легионеры остались бы играть в России, если бы на них не давили. Те иностранцы ушли под давлением. Сейчас российские клубы с помощью агентов подписывают футболистов из Южной Америки, и эти игроки не воспользовались правом приостановки контрактов. Не читал досконально правило ФИФА, но если действительно игроки, которые заключили контракты после 7 марта 2022 года не имеют право приостанавливать соглашения, тогда это очень хорошее решение. Поправка поможет стабилизировать ситуацию на трансферном рынке», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

ФИФА продлила разрешение для легионеров приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня до 2024 года, но это правило не будет распространяться на тех игроков и тренеров, которые подписали соглашения после 7 марта 2022 года.

ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с&nbsp;клубами из&nbsp;России. ФИФА продолжает поддерживать беглецов, приостановивших контракты. Но сделала шаг в сторону России

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-popravka-fifa-pomozhet-stabilizirovat-situatsiyu-na-transfernom-ry-nke/
Вячеслав Колосков
ФИФА
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