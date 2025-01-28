Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:53

Колосков: «Если у иностранного игрока нет перспективы и желания играть за сборную России, я бы гражданства не давал»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о выдаче гражданства РФ иностранным футболистам.

«Если у человека нет перспективы и желания играть за сборную России, будь моя воля, я бы никому в таком случае из иностранных игроков гражданства не давал. Одно дело — Марио Фернандес еще в ЦСКА получил у нас гражданство, играл за национальную команду, внес определенный вклад в достижения сборной. Другое дело, когда те же Малком, Клаудиньо, Дуглас Сантос получали гражданство в интересах клуба», — цитирует Колоскова Тасс.

22 января получивший российское гражданство бразильский хавбек Клаудиньо перешел в «Аль-Садд» из «Зенита». Российские паспорта также есть у покинувшего сине-бело-голубых Малкома и защитника петербуржцев Дугласа Сантоса.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
РФС
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
Читайте также
В США полицейский застрелил помилованного Трампом участника штурма Капитолия
Пленный боевик ВСУ рассказал про «честные» выборы Зеленского
Форвард «Коламбуса» Марченко набрал 53 очка в 50 матчах сезона НХЛ
Молодежная сборная России пропустит Евро-2027 и Олимпиаду-2028
В Госдуме рассказали о способе разово забрать всю сумму пенсионных накоплений
Глушенков пропал, Луис Энрике провалил дебют. Что сейчас происходит в «Зените»
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя