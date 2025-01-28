Колосков: «Если у иностранного игрока нет перспективы и желания играть за сборную России, я бы гражданства не давал»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о выдаче гражданства РФ иностранным футболистам.

«Если у человека нет перспективы и желания играть за сборную России, будь моя воля, я бы никому в таком случае из иностранных игроков гражданства не давал. Одно дело — Марио Фернандес еще в ЦСКА получил у нас гражданство, играл за национальную команду, внес определенный вклад в достижения сборной. Другое дело, когда те же Малком, Клаудиньо, Дуглас Сантос получали гражданство в интересах клуба», — цитирует Колоскова Тасс.

22 января получивший российское гражданство бразильский хавбек Клаудиньо перешел в «Аль-Садд» из «Зенита». Российские паспорта также есть у покинувшего сине-бело-голубых Малкома и защитника петербуржцев Дугласа Сантоса.