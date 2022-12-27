Колосков предположил, с чем связан перенос голосования по возможному переходу в АФК

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение РФС о переносе голосования исполнительного комитета на тему возможного перехода в АФК.

«Я говорил о том, что принимать решение о переходе, не зная точно, что нас ждут, безрассудство. Это действительно главный вопрос. Мы сейчас выйдем из УЕФА, и нас не примут в АФК. И что тогда будет? Очевидно, сейчас взяли время для того, чтобы согласовать этот вопрос более конкретно и с ФИФА, и с АФК. Без таких консультаций это было бы неразумно. Мы обязаны принять решение до конца года. Потому что если к этому времени мы не отправим письмо-уведомление в УЕФА, мы на полгода уже опоздаем. Там есть четко прописанное условие. До 31 декабря мы должны направить просьбу о выходе из организации», — сказал Колосков «СЭ».

27 декабря стало известно, что РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Ожидается, что голосование пройдет до 31 декабря.