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Сегодня, 23:09

Колосков: «Представители УЕФА сказали, что ожидают российские клубы и сборные в официальных соревнованиях»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о словах директора отдела УЕФА по делам национальных ассоциаций Зорана Лаковича о возможном допуске клубов из сборных из России на официальные соревнования.

«Я лично присутствовал на конференции. Никто не говорил о том, что надо моментально или мгновенно возвращать команды из России, — цитирует «РБ Спорт» Колоскова. — Но представители УЕФА сказали, что как можно скорее ожидают российские клубы и сборные в официальных соревнованиях. Лакович привел пример сборной Югославии, которую в 1992 году не пустили чемпионат Европы по футболу по политическим мотивам и сказал, что все югославы, сербы знают, что это такое и насколько это несправедливо. Зоран говорил, что нельзя смешивать политику и спорт, и делал это не от своего имени, а от имени всей организации. Просто так же он выступить не мог вопреки мнению своего руководства. Все делегаты восприняли это выступление с большим удовлетворением.

Нужно понимать, что сейчас дело не в УЕФА, а в мировой обстановке. Невозможно обеспечить безопасность для участников и официальных лиц. Есть проблемы с получением виз. Некоторые государства отказываются иметь дело с российской делегацией. То есть проблема чисто политическая, а не спортивная. В УЕФА примерно то же самое сказали, но просто немного другими словами».

Российские команды отстранены от турниров УЕФА с весны 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-predstaviteli-uefa-skazali-chto-ozhidayut-rossijskie-kluby-i-sborny-e-v-ofitsial-ny-h-sorevnovaniyah/
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