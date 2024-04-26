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Сегодня, 18:09

Колосков: «Никаких следов работы Слишковича в «Спартаке» я не увидел»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал работу исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

«Хорошо, что при Слишковиче «Спартак» не проигрывает. Насколько я понимаю, он просто поменял схему, но игроки остались те же. Пока что невозможно говорить о каких-то его заслугах. Что нового он принес? Никаких следов работы Слишковича я не увидел», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал бывший ассистент испанца Владимир Слишкович.

Под руководством боснийского специалиста красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, одержали победу над «Ростовом» (5:1) в игре 25-го тура РПЛ, а также поделили очки с ЦСКА (0:0) в перенесенной встрече 21-го тура.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Вячеслав Колосков
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