Колосков — о дисквалификации Безрукова: «Пошутить можно, но надо знать меру»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о дисквалификации полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

«Понимаете, если бы это было сказано среди друзей в раздевалке, то никакого резонанса бы не было. Но поскольку он сказал это на камеру, то это вызвало соответствующую реакцию. Такие шутки — нарушение этических норм, они абсолютно ни к чему. Поэтому пошутить можно, но надо меру знать. Жалко конечно парня, честно говоря. Понятно, он сделал это не со зла, но так бывает иногда на эмоциях. Думаю, это показательный пример для всех остальных», — сказал Колосков «СЭ».

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «быков» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ.

Александр Абустин