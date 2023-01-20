Сегодня, 18:12
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал отказ болгарского «Левски» от проведения товарищеского матча со «Спартаком».
«Ну, какое это вообще событие? — цитирует «КП Спорт» Колоскова. — Идет тренировочный сбор, договорились провести товарищеский матч, «Левски» отказался — и что? Наверняка у них есть какая-то мотивация. «Спартаку» известна эта мотивация. Не просто же они сказали, что не будут играть. Запретила федерация или еще кто-то. Но что это за тема? Отказались, и слава Богу. Сыграют двусторонку. Не надо к этому политику приплетать».
Сегодня, 20 января, «Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.
Ранее болельщики «Левски» протестовали против того, чтобы команда проводила товарищеские матчи с российскими клубами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования