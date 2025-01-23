Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:48

Колосков: «Таких футболистов, как Клаудиньо, было немного в чемпионате России»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

«Таких футболистов по уровню мастерства, как Клаудиньо, было немного в чемпионате России. Другое дело, что в последние два года Клаудиньо захандрил, он потерял стимул. Было видно по нему, что ему надоело здесь, спустя рукава играл в последнее время. Поэтому я считаю, что 20 миллионов евро за игрока в таком состоянии — это неплохой трансфер. Хотя для РПЛ Клаудиньо был значимым игроком», — цитирует Колоскова «ВсеПроСпорт».

27-летний бразилец выступал за сине-бело-голубых с августа 2021 года. Он провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
Читайте также
Актера Юру Борисова номинировали на кинопремию «Оскар»
Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд»
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Агенты Угальде шантажируют клуб. Что происходит в «Спартаке»
Рютте в Давосе перепутал направление наступления на Украине
Популярное видео
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя