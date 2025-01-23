Колосков: «Таких футболистов, как Клаудиньо, было немного в чемпионате России»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

«Таких футболистов по уровню мастерства, как Клаудиньо, было немного в чемпионате России. Другое дело, что в последние два года Клаудиньо захандрил, он потерял стимул. Было видно по нему, что ему надоело здесь, спустя рукава играл в последнее время. Поэтому я считаю, что 20 миллионов евро за игрока в таком состоянии — это неплохой трансфер. Хотя для РПЛ Клаудиньо был значимым игроком», — цитирует Колоскова «ВсеПроСпорт».

27-летний бразилец выступал за сине-бело-голубых с августа 2021 года. Он провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу.