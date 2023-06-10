Колосков — о новых видео с Дзюбой: «Глупости комментировать не буду»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал появление новых интимных видео нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Звоните Дзюбе и спрашивайте у первоисточника. Я глупости комментировать не буду. Мне уже 80 лет, а я буду обсуждать онанизм какой-то?! Я ребенок, что ли? Это должно обсуждать молодое поколение. Мне это зачем?» — цитирует Sport24 Колоскова.

9 июня в Telegram-каналах получили распространение ряд интимных видео с 34-летним российским футболистом. На одном из них Дзюба обращается к неизвестной девушке. Судя по всему, он общался с ней по видеосвязи.

Ранее, осенью 2020 года, 34-летний форвард уже становился жертвой слива видео интимного характера.