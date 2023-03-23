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Колосков — о Талалаеве: «Знаю его больше по интервью, слушал его аналитику»

Алина Савинова
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Бывший президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не составил представление о тренерских способностях Андрея Талалаева, так как специалист слишком часто менял команды.

«Не составил, нет. Он часто меняет клубы, я их не запоминаю. Почему так получается, надо у него спросить. Или у руководителей тех команд, в которых Талалаев работал. А так, что я могу сказать? Сужу только по внешним факторам — как он говорит, как анализирует игру. Знаю его больше по интервью, слушал его аналитику. Помню, как он работал в Грозном. Там у команды была поставлена игра. Поэтому я его как-то похвалил», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-trudno-sudit-o-talalaeve-kak-o-trenere-ya-ego-chashhe-videl-v-studii-match-tv/
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
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