Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:55

Колосков рассказал, кого считает фаворитом в чемпионской гонке РПЛ

Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА в качестве фаворитов в борьбе за победу в РПЛ.

«Интрига в любом случае будет. «Зенит» в прошлом году тоже считался фаворитом в борьбе за чемпионство, но «Динамо» имело преимущество перед последним туром. Более того, если уйдут Клаудиньо и Вендел, как пишут СМИ, то «Зенит» значительно ослабнет, а шансы других клубов будут вполне реальными. Поэтому по-прежнему считаю, что чемпионат будет конкурентоспособный, три-четыре команды будут иметь равные шансы в борьбе за золото. Помимо «Зенита», это уже по традиции «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА, это команды на 100 процентов будут бороться за первое место», — цитирует Колоскова ТАСС.

По итогам сезона-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд. Второее место занял «Краснодар», «Динамо» — третье.

Источник: ТАСС
РПЛ
Вячеслав Колосков
1
0
Читайте также
Боец RCC Ларкин подрался с туристами в аэропорту Внуково
Тейлор Свифт и Трэвис Келси планируют шикарную свадьбу
В Луганске сработала ПВО
Соболев боится Жозе, Зобнин намекнул на уход Александра. Что происходит в «Спартаке»
Вильфанд пообещал москвичам одинаковую температуру воздуха и воды на выходных
Глобальный сбой в работе Windows. Что известно
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Дмитрий Черышев: «Локомотив» покажет зубы в новом сезоне»

«Локомотив» — «Акрон»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ