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Сегодня, 03:15

Колосков — о лучшем игроке сезона РПЛ: «Тюкавин. Рядом с ним даже близко никто не стоит»

Сергей Разин
корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выбрал лучшего игрока сезона в чемпионате России.

«Лучший игрок уходящего сезона в РПЛ? Я бы выбрал Тюкавина. Как по мне, с ним рядом даже близко никто не стоит. Тюкавин — самый заметный и самый яркий игрок нашего чемпионата на данный момент. Он прибавляет с каждым матчем. Константин не просто забивает, но зачастую делает это еще и оригинально. С моей точки зрения, Тюкавин — единственный игрок группы атаки в чемпионате России, кто по-настоящему играет в футбол», — приводит слова Колоскова Legalbet.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 35 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/s-nim-ryadom-dazhe-blizko-nikto-ne-stoit-koloskov/
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
Константин Тюкавин
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