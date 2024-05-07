Колосков — о лучшем игроке сезона РПЛ: «Тюкавин. Рядом с ним даже близко никто не стоит»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выбрал лучшего игрока сезона в чемпионате России.

«Лучший игрок уходящего сезона в РПЛ? Я бы выбрал Тюкавина. Как по мне, с ним рядом даже близко никто не стоит. Тюкавин — самый заметный и самый яркий игрок нашего чемпионата на данный момент. Он прибавляет с каждым матчем. Константин не просто забивает, но зачастую делает это еще и оригинально. С моей точки зрения, Тюкавин — единственный игрок группы атаки в чемпионате России, кто по-настоящему играет в футбол», — приводит слова Колоскова Legalbet.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 35 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 9 результативных передач.