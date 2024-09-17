Колосков считает, что Батраков не сможет сохранять текущий уровень игры до конца сезона

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от игры полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

За 8 матчей в РПЛ 19-летний Батраков забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

«Однозначно, Батраков — очень талантливый футболист. У него есть шансы стать хорошим игроком. Главное, чтобы Алексей не получил травму. Были разные случаи, когда у футболиста после повреждения весь потенциал улетучивался. Тренеры и сам Батраков должны понимать, что ему нужна соответствующая нагрузка. Пока его рано отправлять в европейские клубы. Он должен подтвердить свой класс в России.

Сохранит ли он темп до конца сезона? Сомневаюсь в этом. У молодых футболистов бывают спады. Не думаю, что Алексей будет опорой «Локомотива» на протяжении всего сезона», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Батраков является воспитанником «Локомотива». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.