Колосков считает, что «Динамо» не нужно продавать Тюкавина

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слухи об интересе «Атлетико» к форварду «Динамо» Константину Тюкавину.

«Зачем все эти слухи запускать перед самым финишем чемпионата? Трансферное окно еще не открыто, какой смысл что-то обсуждать на тему возможного ухода Тюкавина из «Динамо». Сейчас у него и клуба есть только одна главная задача, а все остальное значения не имеет. Будь это хоть «Атлетико», хоть «Барселона».

На данный момент Тюкавин — главная звезда «Динамо», один из лучших футболистов в РПЛ, к тому же, воспитанник. Зачем бело-голубым его продавать?» - цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне он отыграл 36 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.