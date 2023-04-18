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Колосков считает, что Дзюба не приблизился к Малкому по полезности в каждой игре

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в весенней части сезона.

«Дзюба действует очень эффективно на поле. Я такого не ожидал от него в «Локомотиве». Думаю, им все в команде довольны. Без него неизвестно, что бы стало с «Локомотивом». Но Дзюба не приблизился к тому же Малкому по полезности. Малком полезен и эффективен каждую игру, а Дзюба показывает хороший результат через матч. Поэтом пока лучший в лиге остается Малком», — приводит Sport24 слова Колоскова.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провел шесть матчей за московский клуб в чемпионате России, отметился шестью забитыми голами и четырьмя результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-18-koloskov-dzyuba-ne-priblizilsya-po-poleznosti-k-malkomu-artem-khorosho-igrayet-cherez-match
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Вячеслав Колосков
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