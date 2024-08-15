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Сегодня, 16:46

Колосков: «Сомневаюсь, что Дзюба способен усилить команду РПЛ. Пора задуматься о другом векторе развития»

Зарина Халимхонова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Крылья Советов».

Ранее комментатор Констанин Генич сообщил, что форвард в ближайшее время может пополнить состав «Крыльев Советов».

«Сомневаюсь, что Дзюба способен усилить команду премьер-лиги. Ему пора задуматься о другом векторе развития своей карьеры. Он опытный футболист, многое знает. Конечно, себе нужно искать другое применение. Я не брат и не сват, поэтому не знаю, какая бы ему подошла роль. В футбол он играл хорошо. Что он еще умеет — не знаю», — сказал Колосков «СЭ».

Последним клубом 35-летнего Дзюбы был «Локомотив», за который он выступал с февраля 2023 по июль 2024 года. В общей сложности форвард провел в составе железнодорожников 36 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.

Ранее продюсер комедийного сериала «Бедный олигарх» Сарик Андреасян в комментарии «СЭ» рассказал о съемках футболиста в кино.

Артем Дзюба
РПЛ
Вячеслав Колосков
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