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Сегодня, 18:41

Колосков считает, что Глушенков может вырасти в футболиста европейского уровня

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру форварда «Локомотива» Максима Глушенкова в минувшем сезоне.

«Из того, что я видел, Глушенков очень сильно выделялся на поле своей умной игрой и работоспособностью в этом сезоне. В целом Максим — один из наиболее ярких игроков всего чемпионата России. В «Локомотиве» он точно самый запоминающийся игрок. У Глушенкова есть перспективы вырасти в хорошего футболиста европейского уровня. Но тут уже все будет зависеть от него самого. Посмотрим, как он распорядится своим талантом», — цитирует Колоскова Legalbet.

В сезоне-2023/24 24-летний Глушенков провел 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
Максим Глушенков
0
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