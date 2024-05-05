Колосков считает, что игроки «Краснодара» не готовы к борьбе за чемпионство России

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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что игроки «Краснодара» не готовы к борьбе за победу в чемпионате России.
В субботу «Краснодар» дома со счетом 0:1 уступил «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ.
«Краснодар» плохо готов, сейчас не нервничать надо, а, наоборот, собрать волю в кулак и выигрывать. Упустили шанс в Самаре, теперь здесь как размазня играли. С такой игрой ни о каком чемпионстве думать нельзя", — цитирует Колоскова ТАСС.
«Краснодар» (50 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Мурада Мусаева упустила шанс обойти «Зенит» (50), который сейчас опережает «быков» по дополнительным показателям при матче в запасе.