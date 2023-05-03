Колосков считает, что иностранцы не способны подготовить клубы РПЛ в зимнюю паузу

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о провале в весенней части РПЛ клубов, которые возглавляют иностранные специалисты.

«Одна из причин — длительные зимние сборы, иностранцы не привыкли к такому, они не умеет работать в таком режиме. Семин прав, когда говорит, что они не способны зимой готовить команды. Не знаю, главная ли эта причина, но считаю, что наш мэтр футбола абсолютно прав. Неумение работать в длительном подготовительном цикле сказывается на результатах команд в весенней части сезона», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Ранее Юрий Семин заявил: «Мы берем иностранцев, которые не имеют никакого опыта, а у нас таких ребят своих очень много. Надо давать им команду, доверять и помогать так же».

После 25 туров чемпионата России лидирует «Зенит», набрав 61 очко, «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Спартак» с 49 очками находится на третьей строчке РПЛ.