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Сегодня, 13:45

Колосков считает, что иностранцы не способны подготовить клубы РПЛ в зимнюю паузу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о провале в весенней части РПЛ клубов, которые возглавляют иностранные специалисты.

«Одна из причин — длительные зимние сборы, иностранцы не привыкли к такому, они не умеет работать в таком режиме. Семин прав, когда говорит, что они не способны зимой готовить команды. Не знаю, главная ли эта причина, но считаю, что наш мэтр футбола абсолютно прав. Неумение работать в длительном подготовительном цикле сказывается на результатах команд в весенней части сезона», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Ранее Юрий Семин заявил: «Мы берем иностранцев, которые не имеют никакого опыта, а у нас таких ребят своих очень много. Надо давать им команду, доверять и помогать так же».

После 25 туров чемпионата России лидирует «Зенит», набрав 61 очко, «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Спартак» с 49 очками находится на третьей строчке РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-semin-prav-govorya-chto-inostrantsy-ne-sposobny-gotovit-nashi-komandy-v-zimnyuyu-pauzu/
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РПЛ
Вячеслав Колосков
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