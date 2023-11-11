Колосков: «Краснодар» — не мальчики для битья, они способны обыграть «Зенит»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Здесь нет явного фаворита, шансы 50 на 50. Но я думаю, что нынешний «Краснодар» способен обыграть «Зенит». Да, команда Семака играет дома, свои трибуны, но «Краснодар» уже не тот, что раньше — они не будут мальчиками для битья. Если сегодня «Краснодар» выиграет, то он сделает серьезную заявку на чемпионство», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Сегодня, 11 ноября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится игра 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Начало — 19:30 (мск).

«Быки» располагаются на первом месте. Команда Владимира Ивича набрала 31 очко в 14 встречах. Петербуржцы идут на второй строчке, набрав 29 очков.

Последний матч этих команд проходил 13 мая 2023 года и завершился ничьей 2:2.