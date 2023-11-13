Колосков считает, что «Краснодар» заслуженно занимает первое место

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил итоги первого круга чемпионата России.

«Я думаю, что все закономерно, команды находятся на своих местах. Никаких сюрпризов нет, все, кто играет лучше остальных, находятся на лидирующих позициях. «Краснодар» заслуженно занимает первое место, у них организованная команда, все четко выполняют установки Владимира Ивича. Даже с «Зенитом» они смотрелись очень солидно, местами были лучше. Чемпионат очень интересный, интрига есть», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».