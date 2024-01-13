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Сегодня, 13:21

Колосков считает, что массовая закупка легионеров может пагубно повлиять на ближайших резервистов «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что большое количество трансферов из-за рубежа может пагубно повлиять на ближайших резервистов петербургского «Зенита».

«Не думаю, что массовые закупки «Зенита» не самыми известными легионерами могут как-то повлиять на мотивацию игроков из академии «Зенита». Из академий у нас в футболе все-таки довольно редко попадают в первые команды, только самые выдающиеся остаются. А вот на тех игроков, кто находится в ближайшем резерве, большое количество трансферов из-за рубежа может пагубно повлиять. Тут стоит вернуться к вопросу о мастерстве главного тренера и его штаба, как они проведут работу с игроками. Для тех, кто находится в обойме первой команды и редко появляется на поле, такой большой наплыв новичков может их в состояние полной безнадежности ввести», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Нынешней зимой «Зенит» подписал контракты с 26-летним центральным защитником Нино из «Флуминенсе», 17-летним вингером Педро из «Коринтианса», 25-летним вингером Артуром из «Палмейраса» и полузащитником Ильзатом Ахметовым из «Краснодара».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 36 очками в 18 матчах, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

Источник: https://legalbet.ru/news/koloskov-massovaya-zakupka-legionerov-mozhet-pagubno/
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
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