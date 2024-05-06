Колосков считает, что при Слишковиче в игре «Спартака» больше нет нервозности

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о работе Владимира Слишковича в «Спартаке».

«У красно-белых произошла метаморфоза — убрали тренера и все встало на свои места. Казалось бы, те же самые игроки, наверняка немного изменилась система тренировочной работы, но главное, что изменилась психология. Пропала нервозность. В данной ситуации мы не знаем, что будет дальше с тренерами, но на сегодняшний день Слишкович нашел оптимальный подход к команде и сплотил ее, поэтому пошла игра. Можно посмотреть на то, как спартаковцы забили первый и второй голы в ворота «Динамо». Все было очень четко и грамотно», — сказал Колосков «РБ Спорт».

В настоящее время Слишкович является исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Гильермо Абаскаля.