Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:16

Колосков: «Пьянич не показал ничего сверхъестественного в ЦСКА»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил выступление полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича в первой части сезона РПЛ.

«Нормально посмотреть на Пьянича в этом сезоне нам удалось только в нескольких играх, поэтому трудно как-то оценивать его переход в ЦСКА. Как мировая звезда он себя точно нигде пока не проявил. Ничего сверхъестественного он не показал. Да и не мог он ничего такого показать, потому что был просто не в форме», — цитирует Колоскова Legalbet.

34-летний босниец подписал контракт с ЦСКА в сентябре. Он провел за армейцев 11 матчей и отметился одной результативной передачей.

Источник: Legalbet
2
Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Колосков
Читайте также
С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии
Актриса из картины «Москва слезам не верит» умерла в возрасте 90 лет
У «Спартака» появился конкурент за Угальде, «Зенит» стал экономить. Трансферные слухи РПЛ за 31 декабря
«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину
Дубль Марченко и два очка Воронкова помогли «Коламбусу» победить «Каролину»
Габриэла Дабровски играла весь сезон, проходя лечение рака груди
Сегодня
Вчера
Неделя