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Сегодня, 19:21

Колосков — о матче ЦСКА — «Ростов»: «Стоит задуматься о переходе на «весна-осень»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что матч 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» (2:0) проводился в условиях сильнейшего снегопада.

«Конечно, стоит задуматься о переходе на «весну-осень». Нужно было думать, когда переходили на «осень-весна». Я уже тогда говорил, что переход — это бессмысленная затея. Мы все-таки находимся в такой климатической зоне, где 9 месяцев неблагоприятная погода для футбола. Тогда никто не послушал, а сейчас пожинаем плоды. Смотрю матч ЦСКА — «Ростов» и не понимаю, как можно играть. Раньше был зимний футбол, когда я играл, но это было первенство Москвы. Не знаю для чего нужен такой футбол. Если просто поставить галочку, тогда объяснимо», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Снег на «ВЭБ Арене» убирали лопатами и трактором в течение нескольких часов до матча, а после стартового свистка продолжили это делать на тех участках поля, на которых не проходила игра. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении встречи, несмотря на снегопад.

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-o-matche-tsska-rostov-stoit-zadumat-sya-o-perehode-na-vesna-osen/
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Колосков
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