Колосков считает, что Тюкавин стал основным нападающим «Динамо» вместо Смолова

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. 21-летний форвард бело-голубых отличился в пяти из шести последних матчей.

«Сейчас Тюкавин железно основной нападающий «Динамо». Иногда Смолов здорово его подменяет, но Константин уже превосходит Федора в классе. Он быстрее, лучше чувствует голевые моменты и навязывает борьбу защитникам. Неплохие результаты «Динамо» в этом сезоне напрямую связаны с хорошей игрой Тюкавина. Он лидер команды», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше чемпионата России Тюкавин провел за «Динамо» 26 матчей, забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов долларов.