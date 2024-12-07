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Сегодня, 12:14

Колосков считает, что Угальде — претендент на звание лучшего футболиста сезона РПЛ

Камила Абдурахманова
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал о нападающем «Спартака» Манфреде Угальде.

«Я не назову игру Угальде чудесами. Чудеса — это когда человек делает что-то невозможное, когда он что-то делать не может, а потом случились чудеса и он делает. Угальде же делает, что умеет. Это его стиль игры, уровень подготовки.
Видно, что он прибавляет от игры к игре. Тут не чудеса, а результат работы тренера и футболиста.
Угальде — претендент на звание лучшего футболиста сезона. Одно дело, когда футболист забивает много голов с пенальти, а другое — с игры. По его решениям на поле видно, что это сложившийся мастер футбола», — заявил Колосков Legalbet.ru

В нынешнем сезоне Угальде провел за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал три голевые передачи.

Источник: Legalbet.ru
Манфред Угальде
РПЛ
Вячеслав Колосков
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