Колосков: «Уход Карпина из «Ростова» будет потерей для российского футбола»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о словах главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который заявил, что рассматривает возможность ухода из клуба.

«Меня огорчит, если Карпин подаст в отставку с поста тренера «Ростова». Он сделал хорошую команду, хоть стабильности и не хватает из-за мастерства игроков, но они стараются играть в современный футбол. Порой получается очень здорово, видна организация, много тактики. Футболисты относятся к Карпину с большим уважением, руководство тоже. Это будет потеря для ростовского и российского футбола.

За семь лет работы может накопиться усталость, объективный фактор. Хочешь или нет, но усталость накапливается. Проблемы в клубе из года в год одни и те же, что и сам Карпин говорил. От этого возникает и психологическое напряжение. Уход будет потерей, но Карпина понять можно», — приводит Legalbet слова Колоскова.

Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года по август 2021 года, после чего ушел из команды и сосредоточился на работе в сборной России. В марте 2022 года специалист вернулся в клуб, его контракт с ростовчанами действует до конца мая 2026 года.