Колосков считает, что в России нет выдающихся тренеров

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение об уровне тренеров, работающих в российском футболе.

«На сегодняшний день у нас нет выдающихся тренеров, но есть хорошие — Семак, Федотов, Абаскаль. Они же европейского уровня. Не приветствую, когда приглашают тренера из-за рубежа — у нас должны работать российские тренеры. Но если их нет, значит, надо приглашать иностранного, чтобы уровень нашего футбола был высоким, конкурентоспособным. В российском футболе из всех тренеров выделяется Романцев. Это ориентир, на который нужно всем равняться», — приводит слова Колоскова Sport24.

Олег Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 годы. Вместе с командой он один раз выигрывал чемпионат СССР и 8 раз становился чемпионом России, а также трижды завоевывал Кубок России и один раз — Кубок СССР.

Специалист является самым титулованным тренером в истории «Спартака».