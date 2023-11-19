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Сегодня, 14:56

Колосков: «В этом году в РПЛ появилась интрига, вторая часть сезона будет интересной»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об интриге в текущем сезоне РПЛ.

«Нужно признать, что в этом году очень интересно наблюдать за чемпионатом России, появилась интрига. Сейчас нельзя сказать с уверенностью, кто станет чемпионом. «Зенит» уже не такой сильный, «Краснодар» пока не обладает таким опытом, чтобы бороться с командой Семака. Вторая часть сезона будет очень интересной. Думаю, что еще подтянутся «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. Эти команды еще не сказали своего слова», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

После 15 туров «Краснодар» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» расположился на второй строчке, уступая «быкам» 2 очка. У «Динамо» 25 баллов и третья позиция. Второй круг РПЛ стартует 25 ноября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-v-e-tom-godu-v-rpl-poyavilas-intriga-vtoroj-krug-budet-interesny-m/
Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
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