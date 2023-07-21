Колосков: «Новый сезон — шанс для Захаряна подтвердить свое мастерство»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от игры полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в новом сезоне.

«Новый сезон — шанс для Захаряна подтвердить свое мастерство и доказать всем, что прошлый сезон был лишь исключением из правил. Арсену необходимо заново доказывать свою состоятельность и завоевывать статус лидера команды. Прошлый сезон совершенно не убедил. У «Динамо» вообще не было ни одного лидера на поле. Посмотрим, что изменится с приходом нового главного тренера», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 20-летний полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.