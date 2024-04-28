Колосков: «Зениту» придется очень постараться, чтобы обыграть «Динамо»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором «Динамо» на своем поле примет «Зенит».

Игра состоится 28 апреля в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало — в 19.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Кукуян.

«Стоит ли ожидать от «Зенита» разгром «Динамо» после поражения от «Рубина»? Трудно сказать, у современных футболистов нет какого-то чувства вины, за которое нужно было бы реабилитироваться. Да и у «Зенита» сейчас другая задача — вновь стать чемпионом.

Петербуржцы нуждаются в набранных очках, потому что «Краснодар» наступает на пятки. «Динамо» же в последних матчах играет хорошо. Это особенно касается действий в атаке. Поэтому зенитовцам придется очень постараться, чтобы обыграть динамовцев», — цитирует Колоскова Legalbet.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстает от петербуржцев на 1 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (44).