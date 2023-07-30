Колосков: «У «Зенита» не будет легкой дороги к чемпионству в этом сезоне»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы «Зенита» на победу в чемпионате России в шестой раз подряд.

«В прошлом году «Зенит» проигрывал командам, которые находились на 7-8 месте. Он не был безусловным фаворитом. Понятно, что подбор игроков был лучше, чем у остальных команд. Это в конечном итоге предопределило чемпионство. Что касается нынешнего сезона, нет двух ведущих футболистов — Малкома и Вендела. Кузяев тоже был игроком основного состава. Потеря таких футболистов не могла не сказаться на боеспособности «Зенита». Это можно увидеть в кубковых матчах. Многие команды РПЛ стали боеспособными, которые могут обыграть «Зенит». Ясно, что у петербуржцев легкой дороги к чемпионству не будет.

Станет ли «Зенит» чемпионом в шестой раз кряду? Это не те категории, которыми надо размышлять. Может, я думаю, что «Динамо» будет чемпионом, но они же не станут. У «Зенита» есть конкуренты в лице «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Ростова» и «Краснодара». Все предопределит уровень тренерского мастерства», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

«Зенит» становился чемпионом России в пяти предыдущих сезонах.