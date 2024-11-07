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Сегодня, 17:00

Колосков — о решении КДК: «Начал всю эту заваруху Литвинов. Роша не думал никого трогать»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» решение КДК при организации дисквалифицировать защитника ЦСКА Виллиана Рошу на 3 игры и полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова на 2 игры по итогам очного матча 14-го тура РПЛ.

«Члены ЭСК смотрят моменты более внимательно, останавливают камеры. Начал всю эту заваруху Литвинов, Роша не думал никого трогать. Литвинов схватил его за лицо — это было началом всего. Потом уже пошла рукопашка. Это то, что я видел. Члены КДК наверняка увидели еще больше», — сказал Колосков «СЭ».

Во втором тайме матча между футболистами произошла массовая драка, в результате которой были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Дарик Агаларов

Руслан Литвинов
Виллиан Роша
Вячеслав Колосков

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