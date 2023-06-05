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Сегодня, 15:33

Колосков считает Семака и Федотова лучшими тренерами в РПЛ на данный момент

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос, кого считает лучшим тренером сезона в РПЛ.

«Понятие «лучший тренер» весьма растяжимое, думаю. Есть три критерия, на мой взгляд: тренер, который сделал команду чемпионом, тренер, с которым клуб добился прогресса за год, и третье — когда тренер подготовил молодых ребят, вывел их на новый уровень. Вот эти три критерия, по которым можно оценивать того или иного специалиста. Думаю, что в этом сезоне лучшие тренеры — Сергей Семак и Владимир Федотов. Семак держит «Зенит» на высоком уровне, а Федотов здорово преобразил ЦСКА, особенно во второй части сезона. Главное, что у обоих есть результат. Федотов может выиграть трофей в этом сезоне, это нужно учитывать», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Лучшим тренером сезона по итогам завершившегося сезона РПЛ был признан Владимир Федотов, возглавляющий ЦСКА. Армейцы под руководством 56-летнего специалиста завоевали серебряные медали чемпионата.

«Зенит», который возглавляет Сергей Семак, пятый раз подряд стал чемпионом России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-semak-i-fedotov-luchshie-trenery-v-rpl-na-danny-j-moment/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
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