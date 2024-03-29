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29 марта, 20:34

Колосков: «Зенит» и «Краснодар» — основные фавориты в чемпионской гонке»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями о чемпионской интриге в РПЛ.

«Интрига в РПЛ будет до последнего тура, сейчас у нас есть несколько команд, которые борются за чемпионство. Но еще ничего не решено. «Зенит» и «Краснодар» — основные фавориты, но думаю, что «Динамо» свое слово еще скажет. Оно способно навязать борьбу», — цитирует «РБ Спорт» Колоскова.

На данный момент в чемпионате России лидирует «Зенит» с 40 очками. «Краснодар» (39) идет на втором месте в турнирной таблице. «Динамо» (38) располагается на третьей строчке.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РФС
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Вячеслав Колосков
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