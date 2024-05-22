Колосков согласен с Калешиным, что нужно урезать полномочия футбольных агентов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об идее главного тренера «Алании» Евгения Калешина создать профсоюз, который поможет вывести агентскую деятельность из пространства футбольных процессов.

«Что касается агентов, я бы тоже их ограничил. Но это сделать практически невозможно, потому что есть разрешение ФИФА. Сейчас они агенты национальной ассоциации. У Калешина много благих идей. Но одни реализованы, другие — утопические. Я за то, чтобы кто-то урезал полномочия агентов. Их основная задача — правильно составить контракт, чтобы футболиста не обидели. Но это можно сделать с юристом самого клуба. Также агент ищет игроку команду, если тот потерял место в составе. Это большая, тяжелая работа агентских компаний. То есть не так все просто. Но если у Калешина есть идеи, то пусть попробует. Почему нет?», — сказал Колосков «СЭ».

Планируется, что профессиональный съезд тренерского сообщества состоится в июне в Краснодаре.