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Сегодня, 18:11

Колосков сравнил «Зенит» с европейскими грандами

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии «СЭ» поделился мнением об уровне конкуренции в чемпионате России.

«Я с удовольствием смотрю игры «не фаворитов». Мне нравится, как играют, помимо «Спартака» и «Зенита», «Динамо», «Крылья Советов», «Краснодар» и «Ростов». Я с удовольствием смотрю эти игры, потому что сегодня эти команды показывают динамичный футбол, основанный на контроле мяча.
Не только у нас, но много где только две команды конкурируют: в Испании «Реал» и «Барселона», в Италии «Ювентус» и «Наполи», в Англии «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Этому удивляться не надо. Здесь все в полном соответствии с тенденциями, которые есть в европейском мировом футболе», — сказал Колосков «СЭ».

«Зенит» набрал 36 очков в 14 турах сезона-2022/23 в РПЛ и занимает первое место в турнирной таблице. У идущего на второй строчке «Спартака» 29 очков.

В следующем, 15-м, туре «Зенит» 30 октября сыграет на выезде против «Краснодара».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
5
3
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