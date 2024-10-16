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Колосков: «Тюкавина ждет серьезная карьера в европейском футболе»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о перспективах нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Костя — хороший и перспективный футболист. Действительно, талантливый. Такой штучный, можно сказать. С хорошим дриблингом и ударом. Хорошим понимаем игры, хорошим характером. Так что, Тюкавина ждет серьезная карьеры в европейском футболе», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Тюкавин — воспитанник «Динамо», в сезоне-2024/25 форвард забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Контракт 22-летнего россиянина с «Динамо» действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 16 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт

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