Колосков возмутился непоказанной Кордобе красной карточке за столкновение с Луневым

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии «СЭ» подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Игра была интересной, держала в напряжении от начала до конца. Было много моментов и много борьбы. В первой половине краснодарцы переигрывали москвичей, но на второй тайм динамовцы вышли уже более агрессивными и активными, стали жестче в обороне играть и прессинговать по всему полю, но моменты свои реализовать не сумели. В целом «Динамо» оставило хорошее впечатление», — сказал Колосков «СЭ».

Почетный президент РФС также высказался о непоказанных в сторону футболистов «Краснодара» карточках.

«Что касается пенальти, мне тяжело было определить с трибуны. Но вот то, что Карасев не дал красную карточку Кордобе за атаку вратаря, выглядело очень странно. Во вратарской площадке Лунев накрывает мяч, и тут нападающий бьет его ногой по голове — отсутствие реакции на это вызвало у меня возмущение. К тому же такое поведение повлекло травму и замену голкипера.

Еще пару раз арбитр не свистнул явные нарушения со стороны игроков «Краснодара». Не сказал бы, что Карасев свистел в одну сторону — ошибался и туда, и сюда — но в сторону «Динамо» ошибок было больше», — добавил Колосков.

После 6 матчей «Динамо» с 12 очками идет 4-м в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда сыграет против «Оренбурга». Встреча пройдет 1 сентября.