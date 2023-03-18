Колосков выразил мнение о пользе системы VAR в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение о пользе системы VAR в российском футболе.

«В России очень часто ищут оправдания, опираясь на какие-то особенности. В футболе то же самое происходит. Но нет никакой особенности в нас. Нельзя пренебрегать системой VAR, которая работает везде. Если она работает везде, но только мешает нам, то дело, наверное, не в системе. Нужно адаптироваться под изменения и получать от этого пользу, а не дополнительные сложности. Нельзя даже думать о том, что VAR в российском футболе не нужен», — приводит слова Колоскова Sport24.