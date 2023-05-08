Колосков высказался на тему судейских ошибок в пользу «Зенита»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков не считает, что судейские ошибки в пользу «Зенита» помогли петербургской команде в пятый раз подряд стать чемпионом России.

«При чем тут судейские ошибки? У нас не одна игра, команды 30 игр сыграли, чтобы стать чемпионами или вылететь. Поэтому в течение такого длительного времени, даже если где-то были ошибки, они не стали фатальными. Они бывают как в одну, так и в другую сторону. Эта не та тема, которую сейчас надо обсуждать», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Колоскова.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.