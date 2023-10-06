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Сегодня, 06:59

Колосков — о результатах «Динамо»: «При Личке точно лучше, чем было при Йокановиче»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о результатах «Динамо» в РПЛ. По его мнению, бело-голубыми не хватает стабильности.

«На сегодня «Динамо» тяжело вписать в число претендентов на чемпионство. Команде по-прежнему не хватает стабильности. Хорошие игры сменяются откровенными провалами. «Динамо» разбазарило много очков в играх с аутсайдерами. В таких матчах и проверяется класс команды. Но при Личке точно лучше, чем было при Йокановиче. Ребята играют в футбол, а не страдают на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

На данный момент «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 10 туров. В 11-м туре чемпионата России московская команда на своем поле примет «Факел». Матч пройдет 8 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

С июня 2023 года «Динамо» возглавляет 46-летний чешский специалист Марцел Личка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-pri-lichke-tochno-luchshe-chem-by-lo-pri-jokanoviche/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
0
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