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Колосков о ЦСКА: «В последних матчах Федотов заблудился»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру ЦСКА в весенней части РПЛ.

В воскресенье, 28 апреля, армейский клуб потерпел выездное поражение от «Балтики» (1:3) в матче 26-го тура и продлил серию без побед в чемпионате до 4 встреч.

«На футбольном поле играют не тренеры, а футболисты. Даже если Федотов ошибся, объясняя тактическое задание, у футболистов ЦСКА есть мозги. По ходу игры они должны уметь перестраиваться, там есть авторитетные футболисты, которые могут подсказать, как действовать на поле. Не стал бы всю вину сваливать на Федотова. Есть просчеты у ЦСКА, какие-то проблемы возникают. Можно сказать, что в последних матчах Федотов заблудился», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Колосков
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