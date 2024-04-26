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Сегодня, 19:44

Колосков назвал Ташуева одним из лучших тренеров России

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера «Факела».

В пятницу, 26 апреля, 65-летний специалист покинул свою должность в воронежском клубе из-за семейных обстоятельств. Команду возглавил Игорь Черевченко.

«Ташуев сейчас — один из лучших тренеров российского футбола. У нас происходят абсолютно непредсказуемые вещи, которые комментировать невозможно. Убирают тренеров в «Ахмате», «Краснодаре», а теперь и в «Факеле».

У нас единицы тренеров остались, которые нормально работают. Мы все на исполкоме возмущены и сожалеем, что Ташуева уволили из «Факела». Может быть, есть объективная причина. Возможно, он устал», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

На данный момент «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 26 набранных очков в 25 матчах.

29 апреля воронежцы проведут выездную встречу против «Сочи».

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Вячеслав Колосков
Сергей Ташуев
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