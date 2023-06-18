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Колосков: «Давно пора вводить потолок зарплат в футболе»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что УЕФА рассматривает введение потолка зарплат в европейском футболе.

«Давно пора вводить потолок зарплат и трансферов. Я уже об этом говорил пять лет назад. Здесь никакого контроля нет, полная вакханалия. Для Европы это актуально. Когда за игрока просят по пятьсот миллионов, ясно, что процесс становится неуправляемым. Введение потолка будет абсолютно справедливым и правильным. Тем более, у нас есть прецеденты. НХЛ имеет потолок зарплат. Здесь нет ничего нового. В Советском Союзе было четкое разграничение между зарплатами высшей лиги и первой. К этому надо вернуться», — сказал Колосков «СЭ».

Президент ФИФА Джанни Инфантино говорил о возможности введения лимита зарплат в футболе в марте, эта тема также находится в поле зрения руководящего органа европейского футбола.

Футбол
Вячеслав Колосков
УЕФА
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