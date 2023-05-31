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Сегодня, 17:07

Колосков заявил, что ему неинтересна борьба за второе место в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков признался, что ему неинтересна борьба за второе место в РПЛ.

«Мне бы хотелось, чтобы московское «Динамо» стало вторым. Я болею за них, но, к сожалению, уже не будет этого в текущем сезоне. Все остальное мне абсолютно неинтересно, кто станет вторым ЦСКА, «Ростов» или «Спартак». Кто выиграет, тот и выиграет. Честно говоря, мне безразлично», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

Перед заключительным 30-м туром сезона ЦСКА идет на втором месте с 55 очками, вторым идет «Спартак», отставая на одно очко, тройку замыкает «Ростов» с 53 очками.

В 30-м туре ЦСКА на своем поле примет «Ростов», а «Спартак» сыграет против «Нижнего Новгорода». Все игры последнего тура пройдут 3 июня, начало — в 17.00 мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005142930_koloskov_mne_absolyutno_neinteresno_kto_stanet_vtoryim
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