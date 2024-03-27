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27 марта, 16:48

Колосков заявил, что «Краснодар» нельзя списывать со счетов в борьбе за золото РПЛ

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Краснодар» по-прежнему является участником чемпионской гонки в РПЛ.

«Краснодар» нельзя списывать со счетов, они по-прежнему претендуют на золото. Они 100 процентов участвуют в чемпионской гонке. Команда идет на втором месте, там собраны игроки высокого уровня, не думаю, что они сдадутся. Интрига будет до последнего тура», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», который набрал 40 очков в 20 матчах. «Краснодар» располагается на второй строчке с 39 очками. «Динамо» (38) замыкает тройку сильнейших.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Вячеслав Колосков
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