Колосков заявил, что не видит проблем в натурализации игроков для российского футбола

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о натурализации футболистов.

«Паспортов-то напечатают, не в этом дело. Не вижу в этом проблем для нашего футбола. Это никак не повлияет на количество иностранцев на поле, так как лимит у нас по сути дела отсутствует. Видимо, есть какие-то личные причины у футболистов, может, налогообложение меньше, может, еще какие-то мотивы. Это надо с ними разговаривать», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

В феврале этого года бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре и аргентинец Лукас Вера из «Оренбурга» тоже хотят получить российские паспорта.