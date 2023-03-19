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Сегодня, 13:48

Колосков заявил, что не видит проблем в натурализации игроков для российского футбола

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о натурализации футболистов.

«Паспортов-то напечатают, не в этом дело. Не вижу в этом проблем для нашего футбола. Это никак не повлияет на количество иностранцев на поле, так как лимит у нас по сути дела отсутствует. Видимо, есть какие-то личные причины у футболистов, может, налогообложение меньше, может, еще какие-то мотивы. Это надо с ними разговаривать», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

В феврале этого года бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре и аргентинец Лукас Вера из «Оренбурга» тоже хотят получить российские паспорта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-naturalizatsiya-ne-vizhu-problem-napechatayut-pasportov/
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Футбол
Вячеслав Колосков
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