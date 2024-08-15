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Судейство

Сегодня, 08:05

Колосков заявил, что равнодушно относится к приглашению Орсато в ЭСК РФС

Виктория Кравченко
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что думает о приглашении итальянца Даниэле Орсато в состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

«Кто ж знает, с чем связано это приглашение. Руководитель судейского комитета решил пригласить иностранного эксперта. Я всегда считал, что у нас своих экспертов достаточно. В целом, у нас нормальное судейство, наши арбитры допускают не так много ошибок. Наверняка была какая-то причина пригласить Орсато, но я ее не знаю. Не могу сказать, я за или против. Честно говоря, я равнодушно отношусь к этому», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

13 августа РФС объявил о вхождении Орсато в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК). Позже Орсато подтвердил, что отказался от работы в экспертно-судейской комиссии российского футбольного союза (РФС).

Орсато начал профессиональную карьеру в 2006 году. Итальянец работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов и на чемпионате мира 2022-го. Также арбитр был назначен на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в 2020-м. В июне 2024 года Орсато завершил карьеру.

Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-ya-ravnodushno-otnoshus-k-priglasheniyu-orsato-v-esk-rfs-392205/
Вячеслав Колосков
Даниэле Орсато
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